De Laurentiis furibondo | è sceso due volte negli spogliatoio ormai è un’abitudine

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di domenica 18 febbraio 2024) . A dare la notizia della sua discesa per duespogliatoi è il Corriere dello Sport con Fabio Mandarini. Adl, ieri, è andato duespogliatoi: alla fine del primo tempo e poi prima del 90’. Il pareggio di Ngonge lo ha guardato in televisione, in una delle salette del ventre dello stadio, e a seguire ha visto sfilare la squadra e Mazzarri. Era ovviamente molto teso – facciamo– ma ha mantenuto un aplomb: inevitabile una chiacchierata e un confronto con il capitano Di Lorenzo e con l’allenatore, ci mancherebbe, ma lo sguardo è già rivolto a mercoledì. Tre giorni. Tre giorni per capire come salvare la stagione in tre mesi. Oggi, intanto, a Castel Volturno sono in agenda il faccia a faccia tecnico-squadra e il primo allenamento verso il Barça. Il bivio: una notte di gala ...