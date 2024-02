Daniel Maldini | “Non ho mai sentito Pioli in questi mesi | ma …”

(Di domenica 18 febbraio 2024) Stasera Monza-Milan, partita speciale pere per l'intera famiglia. Le dichiarazioni del classe 2001 al 'Corriere della Sera'

Daniel Maldini (Milano, 11 ottobre 2001) è un calciatore italiano, centrocampista o attaccante del Monza, in prestito dal Milan.

DANIEL MALDINI: "MONZA È PERFETTO, MA VOGLIO TORNARE AL MILAN" - Sportmediaset Sport Mediaset

Daniel Maldini sul divorzio tra il papà e il Milan: "Succede... Non mi faccia dire altro" TUTTO mercato WEB

Daniel Maldini: “Il mio sogno non è mai cambiato: voglio tornare al Milan”: Daniel Maldini confessa: «Il mio sogno è tornare al Milan in pianta stabile ma Pioli non l’ho mai sentito. Addio di mio padre Dico che…» Daniel Maldini: 'Il Monza è perfetto, ma voglio tornare al ...

