Dani Alves | tra pochi giorni la sentenza sull’accusa di stupro Le rivelazioni di un ex compagno di carcere

(Di domenica 18 febbraio 2024) Entro una decina diconoscerà ladel giudice del Tribunale di Barcellona davanti al quale si è svolto il processo per lodi cui è accusato l’ex calciatore del Barca e della Juventus. Il brasiliano è rinchiuso in undella Catalogna dal gennaio del 2023, in seguito all’accusa mossagli da una ragazza di 23 anni che sostiene di aver subìto violenza nel bagno di una discoteca di Barcellona nella notte tra il 30 e il 31 dicembre del 2022. La condanna, in base alle richieste formulate, può andare dai 9 anni diai 12, e sembra difficile – alla luce del quadro probatorio, ma anche dell’andamento del processo – che l’ex campione possa uscirne indenne. A non aiutareil fatto che in ...

Daniel Alves da Silva, meglio noto semplicemente come Dani Alves (pronuncia portoghese ['d~ni 'awvis]; Juazeiro, 6 maggio 1983), è un calciatore brasiliano, difensore svincolato. Con la nazionale brasiliana è diventato campione del Sud America nel 2007 e nel 2019.

