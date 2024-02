Dalle Bestie di Satana ad Altavilla Milicia | quando il movimento religioso diventa criminale

(Di domenica 18 febbraio 2024) Precedenti noti e meno conosciuti di crimini a sfondo pseudo-: ledi, il "Diavolo di Montemurlo" e le "Bestioline" di Cerano non sono i soli casi in cui una religione è stata movente, reale o presunto, di un reato

Le Bestie di Satana sono stati un gruppo di serial killer e satanisti italiani della provincia di Varese, responsabili di induzione al suicidio e di vari omicidi. Anche all'estero venne dato risalto al caso, tanto che i crimini del gruppo vennero definiti tra i peggiori commessi in Italia.

I Domenica di Quaresima: Io stabilisco la mia alleanza con voi: non sarà più distrutta alcuna carne dalle acque del diluvio, ... Stava con le bestie selvatiche e gli angeli lo servivano. Dopo che Giovanni fu arrestato, Gesù ...

Superare le tentazioni: soprattutto in tempi di violenze, guerre e corruzione: Stava con le bestie selvatiche e gli angeli lo servivano. Dopo che Giovanni fu arrestato, Gesù andò ... "Prega per me, Padre buono: sono convinto che sarò subito liberato dalle mie tentazioni, se ti ...