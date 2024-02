Da battere c’è l’eterna rivale Conegliano Poi martedì sarà tempo di Champions League

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 18 febbraio 2024) L’Allianz Vero Volley Milano si giocherà oggi alle 14.15 la finale di Coppa Italia controa Trieste, ma poi tornerà in campo giàsera in Polonia. A Lodz infatti Paola Egonu e compagne sfideranno le padrone di casa in quella chel’andata dei quarti di finale di. Grande attesa per il duello tra l’opposto della Nazionale e Valentina Diouf, rinata dopo aver fatto il giro del mondo. Il match di ritorno è in programma il 29 febbraio tra le mura amiche dell’Allianz Cloud. A.G.