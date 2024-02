Cuciniamo insieme | la torta di patate

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di domenica 18 febbraio 2024) Per questa Quaresima abbiamo pensato a una ricetta risparmiosa e come si dice: svuota frigo. Ingrediente fondamentale è il salvavita di ogni cuciniere: le. Per il resto vi servono formaggi e salumi che avete in avanzo. Adoperarsi nella cucina del riuso è buona cosa almeno per tre ragioni: limitare lo spreco alimentare che purtroppo non tende a diminuire e ha conseguenze anche sui nostri agricoltori oltreché su ambiente e società; abituarci alla fantasia in cucina che è uno degli ingredienti fondamentali; rimettere in circolazione preparazioni dimenticate e dunque riannodare il filo delle tradizioni. Così per questa Quaresima abbiamo pensato a una ricetta risparmiosa e come si dice: svuota frigo. Ingrediente fondamentale è il salvavita di ogni cuciniere: le. Per il resto vi servono formaggi e salumi che avete in ...