Crollo nel cantiere a Firenze | il ministro Calderone | “Chiederò più ispettori”

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 18 febbraio 2024), 18 febbraio 2024 – Quattro operai morti sotto ilneldel supermercato Esselunga in via Mariti e le ricerche dei vigili del fuoco vanno avanti senza sosta per trovare il corpo di un quinto lavoratore intrappolato sotto le macerie. Una strage senza precedenti per. Oggi, a due giorni dalla tragedia, ildel lavoro Marina Elviraera nel: “Se c'è da incrementare il numero deglie quindi scorrere la graduatoria, è una delle cose cheal Consiglio dei ministri, ha annunciato. “In questo momento bisogna guardare a ciò che è successo con grande rispetto e noi faremo tutti i controlli necessari. Se ci sarà da intervenire anche per rendere ancora più incisive le ...