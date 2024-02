Crollo nel cantiere a Firenze | ancora senza esito le ricerche del quinto operaio disperso

Leggi tutta la notizia su agi

(Di domenica 18 febbraio 2024) AGI - Da 48 ore i Vigili del fuoco scavanososta tra le macerie deldi via Mariti dove era in costruzione un supermercato e dove venerdì un pilone è caduto facendo cedere un solaio. Ilha provocato 4 morti e 3 feriti. Le squadre dei vigili del fuoco proseguono nelledell'ultimocon gli specialisti del nucleo Usar (Urban Search And Rescue). Mercoledì sciopero nazionale di due ore Cgil e Uil hanno proclamano 2 ore di sciopero nazionale per mercoledì 21 febbraio da effettuare in tutti i luoghi di lavoro, anche in assemblea o secondo le modalità stabilite dalle Rsu. L'incidente neldi"è l'ennesima tragedia che colpisce i lavoratori in continuità purtroppo con la lunga catena di morti sul lavoro che ...