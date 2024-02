Crollo Firenze | si cerca l’ultimo disperso Calderone | Su sicurezza norme più incisive

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di domenica 18 febbraio 2024) Quattro salme recuperate compreso l'autotrasportatore Luigi Coclite, un, tre feriti che rispondono bene alle cure: è il bilancio attuale delnel supermercato in costruzione amentre si èancora senza sosta, sotto le macerie, l'ultimo corpo, quello di Bouzekri Rachimi, 56 anni, originario del Marocco. Accertamenti sono in corso sul fatto che due degli operai deceduti avrebbero avuto documenti non regolari. E la ministra del Lavoro, Marina, annuncia l'arrivo nei prossimi giorni di un pacchetto diad hoc in Consiglio dei Ministri: contrasto a lavoro sommerso e caporalato, tutela dellanella filiera degli appalti, nessun passo indietro su controlli e formazione. "In questo momento bisogna guardare a ciò che è successo ...