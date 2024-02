Crollo Firenze | Sereni | ‘governo risponda a proposta Pd’

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di domenica 18 febbraio 2024) Roma, 18 feb. (Adnkronos) – “Di fronte alla ennesima e gravissima strage di lavoratori in un cantiere edile non ci si può fermare alle parole di cordoglio e di dolore. Bene ha fatto la segretaria del nostro partito Elly Schlein a proporre al Governo un confronto serio su unaprecisa: adottare anche per i cantieri privati le tutele previste per quelli pubblici, a partire dal contratto di lavoro che deve essere quello dell?edilizia, sottoscritto dalle organizzazioni sindacali più rappresentative”. Così Marinadella segreteria nazionale del Pd. “Anche in termini di prevenzione si può e si deve fare di più, nei luoghi di lavoro pubblici e privati, impegnando le professionalità specifiche previste dal nostro ordinamento universitario, come i i Tecnici della prevenzione nell?ambiente e nei luoghi di lavoro (Tpall) che hanno giustamente in ...