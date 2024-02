Crollo Firenze | continuano le operazioni di ricerca per trovare l’ultimo disperso

(Di domenica 18 febbraio 2024) Quattro salme recuperate compreso l'autotrasportatore Luigi Coclite, un, tre feriti che rispondono bene alle cure: è il bilancio attuale delnel supermercato in costruzione amentre si è cerca ancora senza sosta, sotto le macerie, l'ultimo corpo, quello di Bouzekri Rachimi, 56 anni, originario del Marocco. Accertamenti sono in corso sul fatto che due degli operai deceduti avrebbero avuto documenti non regolari. E la ministra del Lavoro, Marina Calderone, annuncia l'arrivo nei prossimi giorni di un pacchetto di norme ad hoc in Consiglio dei Ministri: contrasto a lavoro sommerso e caporalato, tutela della sicurezza nella filiera degli appalti, nessun passo indietro su controlli e formazione.

