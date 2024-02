Crollo Firenze | Bonelli | ‘disposti a collaborare in Parlamento su strage morti sul lavoro’

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di domenica 18 febbraio 2024) Roma, 18 feb. (Adnkronos) – ?La tragedia dinon può essere licenziata come una fatalità, come non lo sono gli oltre 1000 deceduti sul lavoro del 2023: una vera e propriacompiuta sulle spalle dei lavoratori e delle lavoratrici?. Così il co-portavoce di Europa Verde e deputato di Verdi e Sinistra, Angelo. ?Queste sono vittime frutto dell?insufficienza dei controlli nei luoghi di lavoro dovuti alla carenza di ispettori, e alla piaga del lavoro nero. Ed è necessario che le regole su appalti e subappalti vigenti nei lavori commissionati dal settore pubblico siano estese ai privati. Non c?è tempo da attendere, per evitare nuoviil Governo si muova velocemente in questo senso. Noi siamo disposti aperché la Camera licenzi al più presto nuove leggi che regolarizzino il ...