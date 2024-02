Crollo Esselunga | la terribile testimonianza | “Mi sono salvato per puro caso”

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di domenica 18 febbraio 2024) Lashock di un operaio sulal cantieredi Firenze. «Dovevo esserci anche io insieme a loro, laggiù dove citutte quelle travi a terra.arrivato tardi soltanto per, dovevo fare un pagamento per la mia famiglia». Poco prima delle 10 di venerdì 16 febbraio, il boat e i mezzi di soccorso subito sul posto in via Mariti a Firenze. Una piccola folla si radunava già nei pressi del disastro. In quel momento arrivava al lavoro l’operaio, che racconta l’accaduto a Repubblica, chiedendo di restare anonimo.Leggi anche:, il disastro sul cantiere “In ritardo per un bonifico” Solo qualche minuto di ritardo per effettuare un bonifico in favore della famiglia. In questo modo l’operaio che si è ...