Crollo a Firenze | operaio salvo | arrivato tardi al cantiere “Dovevo spedire soldi a casa” Si cerca il disperso

La cattedrale metropolitana di Santa Maria del Fiore, conosciuta comunemente come duomo di Firenze, è la principale chiesa fiorentina, simbolo della città ed uno dei più famosi d'Italia; quando fu completata, nel Quattrocento, era la più grande chiesa al mondo, e può vantare ancora oggi il primato assoluto della più grande cupola in muratura. Essa sorge sulle fondazioni dell'antica cattedrale di Firenze, la chiesa di Santa Reparata, in un punto della città che ha ospitato edifici di culto sin dall'epoca romana.

Crollo nel cantiere, il dolore dei parenti delle vittime: Quattro i lavoratori maghrebini coinvolti nel crollo. Recuperati i corpi di Mohamed Toukabri, 54 anni, tunisino, e di Mohamed El Ferhane, 24 anni e Taoufik Haidar, 45 anni, marocchini come Bouzekri Rachimi, 56 anni, ancora disperso. Taoufik ...

Crollo nel cantiere del supermercato Esselunga a Firenze: come i soccorritori stanno gestendo le operazioni tra mega gru e squadre Usar: Sono proseguite anche nella notte, ma ancora senza esito, le ricerche dell'ultimo operaio disperso sotto il crollo nel cantiere di via Mariti a Firenze. Ma in che modo si stanno svolgendo le ricerche I vigili del fuoco agiscono con decine di unità di personale e le squadre Usar (Urban search and rescue) ...

Crollo Firenze, continuano ricerche ultimo operaio disperso: Proseguono da parte del nucleo Usar le ricerche dell'ultimo operaio segnalato come disperso nel crollo avvenuto venerdì nel cantiere in via Mariti a Firenze, che ha provocato 4 morti e tre ferito: da due giorni e due notti i vigili del fuoco scavano senza sosta tra le macerie, mentre continua la ...