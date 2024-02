Crollo a Firenze | il fidanzato di Luana D’Orazio | “L’omicidio sul lavoro deve diventare legge”

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 18 febbraio 2024) Agliana (Pistoia), 18 febbraio 2024 – ”Cosa fare in concreto per fermare le stragi sul? La prima cosa è la giustizia. Nei tribunali è scritto che laè uguale per tutti, ma non è così. Chi ha manomesso un macchinario causando una morte può continuare a lavorare e non andare in galera. È di 10.300 euro la multa fatta all’azienda dove è morta. Con queste sentenze le vittime vengono di nuovo uccise dalla". Parole pesanti come macigni che arrivano Alberto Orlandi, ildiche il 3 maggio 2021 perse la vita (a soli 22 anni) schiacciata dall’orditoio a cui lavorava, in un’azienda tessile pratese. "Mi vengono i brividi, sale la rabbia – aggiunge –.non si è sentita male. È morta per schiacciamento della ...