Crollo a Firenze | il comandante dei vigili del fuoco | “L’uomo disperso si trova sotto due solai collassati”

(Di domenica 18 febbraio 2024) Arezzo, 18 febbraio 2024 – ”Non ci si abitua mai, perché ogni scenario è diverso". Lo dice pensando alle macerie di Amatrice e Arquata del Tronto, alle case sbriciolate, ai corpi senza vita strappati a cumuli di detriti e alle persone salvate. Che non dimenticano. Ma qui, nell’inferno del cantiere di via Mariti, c’è altro. E ogni mossa viene misurata, al centimetro. C’è la squadra Usar Toscana che scava, taglia, sposta da venerdì mattina. Senza sosta. La coordina il dirigente aretino Marco Covani,deidelche insieme al collega Simone Andreini è in quell’inferno dove sono morte quattro persone. "Lavoriamo ininterrottamente fino a quando avremo recuperato la quinta persona". La missione è netta e Covani la traduce in turni di lavoro suddivisi per squadre. Mentre l’una lavora tra le macerie dello scheletro in ...