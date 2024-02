Crollo a Firenze | Calderone | numero ispezioni aumenterà del 40%

(Di domenica 18 febbraio 2024) Sul fronte del contrasto "agli infortuni mortali, l'impegno di tutti deve essere quello di fare in modo che le norme siano sempre più efficienti, che ci siano i controlli". Così, a margine della tappa bolognese del viaggio de 'Il Treno del Ricordo-L'esodo giuliano dalmata', la ministra del Lavoro, Marina, si è soffermata sulavvenuto nel cantiere di via Mariti a. "Noi - ha osservato - abbiamo aumentato ildegli ispettori: nel corso del 2024 ildellein materia tecnica sulla salute e sulla sicurezza sul lavorodel 40%. Certamente - ha concluso - si può fare ancora di più assumendo altri ispettori e facendo in modo che i nostri controlli siano anche più intensi e più mirati".

Crollo Firenze: Braga, 'governo accolga proposta Pd, cancelli sub appalti a cascata': Roma, 18 feb. " "Il Governo faccia sua la proposta del Pd. Cancelli la vergogna dei subappalti a cascata ed estenda ai lavori privati le tutele su contratti edili, divieto di ribasso e parità ...

Crollo Firenze: Fratoianni, 'governo porti misure efficaci e le votiamo, avranno coraggio': Roma, 18 feb. " "Come era il motto del governo Meloni 'Non disturbare chi vuole fare'. Appunto, si vede cosa succede. Questa destra e questi ministri non possono fare tutte le parti in commedia: ...

Crollo di Firenze: 'Una parte dei soldi della festa alle famiglie delle vittime': Pontedera vicina alle vittime del terribile crollo avvenuto a Firenze, dove hanno perso la vita 5 operai ( su FirenzeToday gli ultimi aggiornamenti ). Ieri mattina, 17 febbraio, nella sala del Consiglio comunale, si è svolta una riunione alla ...