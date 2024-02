Cremonini grande tifoso rossoblù e il post dopo la vittoria | “Come vorrei che Lucio vedesse questo Bologna”

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 18 febbraio 2024), 18 febbraio 2024 – “che”. Inizia così ilsu Instagram di Cesare, grandissimorossoblu, pubblicato con il video di lui in concerto mentre canta ‘Stella di Mare’ pochi minutila quartaconsecutiva delquesta volta contro la Lazio allo stadio Olimpico. CesareDalla, due icone pere per l'Italia “Chissà che parole userebbe (ndr) per raccontare Zirkzee – continua l’artista–, direbbe che è un tulipano in ...