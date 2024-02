(Di domenica 18 febbraio 2024) La sempre maggiore attenzione mostrata dalle persone alle vicende relative ai cambiamenti climatici e gli effetti che gli stessi potrebbero avere sul futuro dell’umanità, ha portato allo sviluppo della cosiddettao climate finance. Si tratta, nello specifico, di un meccanismo di finanziamento che mira a rendere disponibili le risorse necessarie per sostenere gli interventi fondamentali per attenuare i cambiamenti climatici e permettere all’essere umano di adeguarsi agli stessi. L’obiettivo dellaè dunque quello di reperire e gestire le risorse da destinare a progetti di sviluppo sostenibile che, a loro volta, mirano ad allontanare gli impatti negativi del clima sull’essere umano. Le differenze trae la green finance È ...

La Guardia di Finanza (in acronimo G. di F. o GdF) è una delle forze di polizia italiane ad ordinamento militare, con competenza generale in materia economica e finanziaria. È direttamente dipendente dal Ministro dell'economia e delle finanze e guidata dal Comandante generale della Guardia di Finanza.

QUOTIDIANO NAZIONALE

Gruppo Iren

Cos'è la finanza climatica: Cosa fa la finanza climatica e perché è molto importante nell’odierno scenario globale: gli strumenti e le metodologie a sua disposizione e il ruolo dei governi nella sua efficacia ...

L'economia arranca, le Borse tracimano utili. Sembra strano ma non lo è: Per capire cosa sta succedendo vale la pena di guardare al rapporto ... Occorre dunque sfatare il mito: la connessione tra mondo reale e mondo della finanza c’è. Soprattutto non si possono fare ...

Su cosa investire nel 2024 secondo l’analista Ken Fisher: Quest'anno si sta rivelando piuttosto complesso per analisti e investitori. In molti, pertanto, per formare al meglio la propria opinione su come gestire ...