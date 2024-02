Cosa resta di Avdiivka | contesa dal 2014 e rasa al suolo dai bombardamenti russi

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 18 febbraio 2024) Roma, 18 febbraio 2024 - La battaglia per la conquista diè iniziata, si può dire, iniziata il 10 ottobre 2023, e in circa 5 mesi di aspri combattimenti la città è caduta in mano alle forze russe, che hanno costretto al ritiro l'esercito ucraino. Della città a soli 9 chilometri dai sobborghi di Donetsk nonmolto, come mostrano le immagini riprese da un drone che ha sorvolato il centro martoriato daquasi ininterrotti nel periodo di maggiore intensità della battaglia. Ma, 32 mila abitanti prima dell'Operazione speciale di Putin, è dalche si muore: infatti come conseguenza della famosa rivoluzione "Euromaidan" si erano autoproclamate repubbliche popolari di Donetsk e di Lugansk, che la conquistarono nel 2017 dopo aspri combattimenti, per poi cederla nuovamente ...