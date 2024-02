Continuità | rendimento super e gerarchie ribaltate | Carnesecchi si è preso l’Atalanta

(Di domenica 18 febbraio 2024) Bergamo.batte il Sassuolo 3-0 e centra la quinta vittoria consecutiva in Serie A consolidando il quarto posto che a fine stagione potrebbe valere la qualificazione alla prossima Champions League. Decisive, nella notte del Gewiss Stadium, sono state le reti di Pasalic, Koopmeiners e Bakker. Così come è stata la prova di Marco, capace di lasciare un timbro indelebile sull’andamento del match. Nel finale di primo tempo, infatti, il portiere atalantino ha di fatto riscritto una trama che avrebbe potuto ridefinire i connotati della partita contro i neroverdi. Il numero 29 ha infatti respinto il calcio di rigore di Pinamonti, ripetendosi poi anche quando l’arbitro Prontera ha fatto ripetere il penalty a causa dell’ingresso anticipato in area. Il tutto senza dimenticare il precedente prodigio su Matheus Henrique. Tre parate di ...

Un gruppo di continuità, detto anche UPS (acronimo della dicitura in lingua inglese uninterruptible power supply, lett. "fornitura di energia ininterruttibile"), è un'apparecchiatura elettrica utilizzata per ovviare a repentine anomalie nella fornitura di energia elettrica normalmente utilizzata (come cali di tensione e blackout), ed eventualmente anche per erogare costantemente una forma d'onda perfettamente sinusoidale alla frequenza di oscillazione prefissata, priva di variazioni accidentali. Può anche impedire anomalie quali surge, spikes, e altri transienti nella corrente che fornisce alle apparecchiature collegate.

Di Lorenzo: "Siamo i primi ad essere amareggiati, stiamo dando il massimo per cercare di svoltare": ...e siamo fragili in alcune fasi della partita" "Purtroppo non riusciamo a raggiungere la continuità ... però è chiaro che ci aspettiamo di più tutti quanti dal nostro rendimento" "Sicuramente ci sta ...

Dopo cinque anni Tsitsipas saluta la top10: Ma perché la rincorsa possa innescarsi, occorrerà fin da subito ritrovare risultati e continuità di rendimento. Tsitsipas e Zverev, che destino: è passato il treno per i possibili numeri uno ...

Volley A3/M: per Savigliano in arrivo un altro scontro diretto, c'è Motta: ...Coach Mazzola può contare su un roster che paga qualcosa in fase di ricezione (è 24° per rendimento ... "Con il cambio allenatore hanno trovato maggiore equilibrio, più continuità e fiducia. Lo hanno ...