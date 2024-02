(Di domenica 18 febbraio 2024) Giuseppendoin, manda in soffitto dueauree del M5S che aveva già mezzo abbattuto

Pasquale Tridico sarà candidato dal Movimento 5 stelle alle elezioni Europee . Lo ha annunciato lo stesso ex presidente dell’Inps in un’intervista a ... (ilfattoquotidiano)

Conte va a caccia di voti grazie al "guru" del reddito di cittadinanza, il quale si dice emozionato per l'avventura: "Sarò capolista al Sud" (ilgiornale)

Il Milan viaggia al terzo posto, ma potrebbe pensare alla Panchina per le prossime stagione. Ecco i possibili nomi per il post Stefano Pioli (pianetamilan)

San Candido ( AFI : /san'kandido/; in tedesco Innichen, AFI : /'iniçn/; in ladino Sanciana o San Candel) è un comune italiano di 3 365 abitanti della provincia autonoma di Bolzano, in Trentino-Alto Adige, situato nell'Alta Pusteria. Comune-mercato dal 1303, è una nota località turistica invernale ed estiva delle Dolomiti, inclusa nel parco naturale Tre Cime.

ilGiornale.it

Linkiesta.it

Conte candida Alessandra Todde in Sardegna e sconfessa le regole grilline: Giuseppe Conte, candidando Alessandra Todde in Sardegna, manda in soffitto due regole auree del M5S che aveva già mezzo abbattuto ...

PESCARA: CANDIDATO A SINDACO PETTINARI PRESENTA PROGRAMMA, “CITTA’ TORNERA’ A SPLENDERE”: PESCARA – “Abbiamo pensato un programma elettorale, che tenesse sempre al centro un unico punto cardine, cioè, quello di far tornare presto a splendere la nostra bella Pescara, che oggi, purtroppo, si ...

Scontro nel centrosinistra: in pericolo la leadership di Elly Schlein, chi arriva: Tra questi ci sono: Stefano Bonaccini, Maurizio Landini, Vincenzo De Luca e Giuseppe Conte. Questi tre appresentano figure di primo piano che, per motivi diversi, potrebbero beneficiare di un ...