Consar | arriva la fase calda | Ogni match è decisivo

(Di domenica 18 febbraio 2024) Dopo il ko casalingo contro Siena, laRavenna riparte da Aversa, dove stasera (Palajacazzi, fischio d’inizio alle 18, arbitri De Simeis e Chiriatti; diretta in chiaro su Volleyball Tv) se la vedrà con la quartultima della classifica. Nel ‘cronoprogramma’ dei giallorossi, si tratta di una sfida alla portata, tenuto conto che i campani – 20 punti in 20 partite; +4 sulla zona retrocessione – vengono da 5 sconfitte consecutive, con ko anche pesanti, come quelli rimediati negli scontri diretti contro Ortona, Pineto e Reggio Emilia. Lainvece, nonostante il passo falso con Siena, è ancora in corsa per le primissime posizioni. Al termine della regular season mancano 6 turni. I giallorossi sono terzi, a quota 40, in condominio con Cuneo; a -5 da Siena (che nel frattempo ha vinto 3-0 l’anticipo contro Castellana Grotte), e a -9 dalla capolista ...