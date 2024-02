Conferenza di Monaco su sicurezza | Zelensky incontra premier olandese Rutte per un bilaterale

(Agenzia Vista) Monaco , 18 febbraio 2024 Il Presidente ucraino, Volodymyr Zelensky , ha incontra to la vicepresidente Usa Kamala Harris per un ... (iltempo)

La conferenza di Monaco (conosciuta anche come accordo di Monaco o patto di Monaco) fu un incontro internazionale che si tenne dal 29 al 30 settembre 1938, fra i leader di Regno Unito, Francia, Germania e Italia, rispettivamente Neville Chamberlain, Édouard Daladier, Adolf Hitler e Benito Mussolini.

Il primo ministro Anp Shtayyeh chiede che sui due Stati si passi dalle parole ai fatti: E quanto ha spiegato oggi il primo ministro palestinese Mohammad Shtayyeh, durante il suo intervento alla Conferenza sulla sicurezza di Monaco di Baviera. Vogliamo vedere la fine di questa atrocita' ...

Borrell: non ci sara' nessuna pace senza una prospettiva chiara per palestinesi: ... e la sicurezza di Israele non sara' garantita solo con mezzi militari: lo ha detto oggi lalto rappresentante Ue per la Politica estera Josep Borrell alla Conferenza sulla sicurezza di Monaco.

Usa 2024: - 260, la morte di Navalny entra in campagna elettorale: Usa 2024: riflessi anti e pro - Trump alla Conferenza di Monaco Le sortite e i silenzi di Trump trovano eco anche al Forum di Monaco sulla sicurezza, dove la vice di Biden Kamala Harris dispensa ...