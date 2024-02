Concorso riservato docenti di religione cattolica | il bando è atteso a breve Cosa c’è da sapere

Pubblicati i bandi per i concorsi ordinario e riservato per diventare Dirigente scolastico. I posti complessivi sono 979: la distribuzione di questi ... (orizzontescuola)

Il Corpo di Polizia Penitenziaria è un corpo di polizia a ordinamento civile parte delle forze di polizia italiane, dipendente dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia.

Cossato, bando di concorso per due agenti di polizia municipale: Il Comune di Cossato ha pubblicato un bando di concorso per l'assunzione di 2 agenti di polizia municipale a tempo pieno ed indeterminato. Uno dei due posti a concorso è riservato ai volontari delle forze armate. Il bando è consultabile al link https://www.comune.cossato.bi.it/it/news/concorso - pubblico - per - esami - per - la - copertura - tempo - pieno -...

Echorama: tra vite e vino per il concorso letterario: Il Concorso Letterario, rivolto a poeti e scrittori sia italiani sia stranieri, torna ad essere riservato a opere letterarie inedite, in lingua italiana o dialetto piemontese, e si divide in 3 ...

Concorso per artisti di stand - up emergenti, 3a edizione: ...La partecipazione al concorso consta di una prima fase di preselezione che avverrà mediante la visione di un video della durata di 5 minuti, caricato su una piattaforma con link riservato, o con l'...