Concorso dirigenti scolastici | verso la prova preselettiva | le info utili

Diffusi i numeri sulle domande di partecipazione al Concorso per dirigenti scolastici di cui al DD n. 2788 del 18 dicembre 2023, in totale quasi ... (orizzontescuola)

Un dirigente, nella pubblica amministrazione italiana, è un lavoratore dipendente di una amministrazione pubblica, centrale o locale, in possesso di apposita qualifica e incaricato di dirigere un ufficio (previamente individuato a livello di organizzazione interna dell'ente come sede di livello dirigenziale). Gli possono essere attribuite funzioni ispettive, di vigilanza, di controllo, di consulenza, studio e ricerca nonché la rappresentanza dell'amministrazione di appartenenza in contesti internazionali.

Concorso dirigenti scolastici, 120 DSGA impugnano il bando: 'La nostra esclusione è incostituzionale': Nel Paese dei ricorsi non poteva mancare l'ennesimo contenzioso sul concorso per dirigenti scolastici bandito lo scorso mese di dicembre. Poiché il concorso non è ancora neppure iniziato, il ricorso non riguarda gli esiti e gli eventuali "brogli" e "imbrogli" che ...

Date prove scritte concorso docenti 2024 ancora ignote: come prepararsi per affrontarle I corsi e le simulazioni: ...concorsi come il corso di preparazione al concorso ds di 30 ore articolato in 8 moduli che affronta in modo esaustivo gli argomenti del programma dell'esame, destinato a docenti, aspiranti dirigenti ...

Dirigenti scolastici, più responsabilità e numerose innovazioni a scuola: come affrontare tutto ciò: ...concorsi come il corso di preparazione al concorso ds di 30 ore articolato in 8 moduli che affronta in modo esaustivo gli argomenti del programma dell'esame, destinato a docenti, aspiranti dirigenti ...