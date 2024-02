Con l’eolico a rischio animali rari e protetti

(Di domenica 18 febbraio 2024) L’associazione "Atto Primo, Salute, Ambiente e Cultura" mette in luce la ricchezza e la biodiversità dei crinali del Monte Giogo di Villore, destinati ad ospitare il grande impianto eolico in corso di realizzazione da parte di Agsm. Lo fa sottolineando la presenza di specie come il gatto selvatico, pipistrellidalla direttiva europea "Habitat" e varie specie di crostacei ed anfibi come il gambero autoctono, la Salamandra perspicillata e la Rana italica. Presenze per le quali sussisterebbero, secondo l’associazione, i presupposti per chiedere la designazione dell’area a "Zona Speciale di Conservazione", secondo quanto previsto dalla direttiva Habitat. Cosa che, affermano, sarebbe incompatibile con l’impianto eolico. "Presso il torrente del Solstretto – affermano – è stato avvistato con fototrappola, lo scorso 2 Gennaio, un bellissimo esemplare dell’elusivo ...

L'energia eolica è l'energia del vento e anche degli eventi atmosferici, cioè l'energia cinetica di una massa d'aria in movimento. È una fonte di energia alternativa a quella prodotta dalla combustione dei combustibili fossili, rinnovabile e a sostegno dell'economia, pulita, che non produce emissioni di alcun tipo di gas serra durante il funzionamento e richiede una superficie di terra vasta, gli effetti sull'ambiente sono solitamente meno problematici rispetto a quelli provenienti da altre fonti di energia, ed è possibile sfruttarla grazie all'utilizzo di aerogeneratori che producono energia elettrica, pompe eoliche per la movimentazione di acqua, tramite mulini a vento che producono energia meccanica per macinare cereali o altri materiali o vele per il movimento di veicoli aerei o acquatici (deltaplano, barca a vela, windsurf, ecc.).

