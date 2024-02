Con Amaretto e Granella ecco i bimbi cavernicoli

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 18 febbraio 2024) Quattro carretti trascinati da genitori con un corteo diaccompagnati dalla banda. Questa è stata la sfilata di Carnevale che ieri pomeriggio ha animato Saronno e ha lasciato l’amaro in bocca a tante famiglie. Certo i 4 dinosauri realizzati da Proloco e Cls erano ben definiti e hanno conquistato centinaia di foto, ma un po’ troppo poco per una città che vanta persino due maschere ufficiali, Ree Reginache hanno aperto il Carnevale. Alle 15 si è tenuta la consegna delle chiavi della città del Carnevale a Ree a Reginae per la prima volta sul palco non c’era nessun delegato dell’amministrazione. In piazza era comunque presente il sindaco Augusto Airoldi con alcuni assessori. Quindi sono entrati in piazza, dopo il punto di ritrovo ...