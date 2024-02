Como spreca l’occasione Niente seconda posizione Tris e aggancio Palermo

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 18 febbraio 2024)Ilperde meritatamente per 3 a 0 contro un grande. I rosanero non si fanno incantare dal possesso palla dei lariani e mettono in evidenza tutta la potenza dell’attacco. All’inizio le squadre sentono l’importanza della sfida e la partita è molto tattica. La prima azione degna di nota arriva al 9’, quando Baselli lancia in profondità Gabrielloni: il suo diagonale va fuori di poco. Al 15’ grave infortunio per Baselli che viene sostituto da Kone. Al 31’ proprio Kone lancia in verticale Gabrielloni che, di destro, infila Pigliacelli, ma Aureliano annulla. Fuorigioco millimetrico confermato dal Var. Al primo tiro (34’) ilva in vantaggio: Di Mariano, sulla destra, salta Ioannou e piazza un traversone sul primo palo dove arriva Brunori che batte Semper. Ilreagisce subito ...