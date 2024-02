Col fucile con i kibbutz | Israele mostra le prove che inchiodano l' Unrwa

Un fucile è un'arma da fuoco a canna lunga progettata per tiri accurati. In linea con la loro attenzione alla precisione, i fucili sono generalmente progettati per essere tenuti con entrambe le mani e appoggiati alla spalla del tiratore tramite un calcio per stabilità durante le riprese. I fucili, oltre che da Forze Armate e Forze dell'Ordine, sono ampiamente utilizzati in ambito civile per sport di tiro, tiro a segno e caccia.