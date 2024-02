Cnr | ' caldo come tra fine marzo e aprile | si cambia venerdì'

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 18 febbraio 2024) Temperaturetrain Italia con valori tra gli 8 e i 10 gradi sopra la media, dal mare alla montagna, con picchi anche di 22 gradi, con qualche punta di 'finto' freddo notturno in pianura. E la nostra Penisola non è da sola: sul sud dell'Europa insiste una situazione stabile e uniforme che ha fatto registrare in Spagna sulla costa cantabrica, nel nord del Paese, oltre i 27 gradi con notti tropicali di 3 gradi sopra la media di agosto. Ma anche alte temperature nel sud della Francia e in Grecia. Per un cambio di rotta sull'Italia bisognerà attendereprossimo "quando una perturbazione riuscirà a entrare portandosi dietro aria dal nord Atlantico con precipitazioni e discesa delle temperature rispetto ai valori attuali". Questo il quadro tracciato dal climatologo del ...