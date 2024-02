CM Punk | “Tempi di recupero? Non ho fretta”

(Di domenica 18 febbraio 2024) Il grande assente da WrestleMania 40 sarà sicuramente CM: dopo dieci anni di assenza dalla WWE, il wrestler di Chicago ha fatto il suo grande ritorno a Survivor Series dello scorso novembre, ma durante il Royal Rumble match, il suo tricipite ha deciso che il suo sogno di essere nel main event di WrestleMania dovrà aspettare. Sebbene i fan siano rimasti delusi dal suo infortunio e lo stesso wrestler sia apparso davvero dispiaciuto, quest’ultimo ha dichiarato di non aver voglia di afre il, in quanto vuole dare la priorità alla sua salute. Durante un’intervista nel corso di UFC 298, la Straight Edge Superstar ha parlato del suodicendo:“Sai, incrocio le dita, sì! Avrei dovuto avere un posto di rilievo a WrestleMania. Ovviamente ora non lo avrò più. Ma sai, è lo sport, succede agli ...

Punk è un termine inglese (che come aggettivo significa di scarsa qualità, da due soldi) nato per identificare una subcultura giovanile emersa negli Stati Uniti e nel Regno Unito a metà degli anni settanta.

