Clonato il profilo Facebook a un medico | «Un modo per truffare poi le pazienti»

Il profilo utente che viene utilizzato dal sistema operativo Microsoft Windows definisce la configurazione dell'ambiente operativo e delle preferenze relative allo specifico utente. Può anche essere definito come un insieme di impostazioni (residenti in NTUSER.DAT) e di file (contenuti nelle cartelle My Documents, Favorites, Cookies e History, Nethood, Printhood, Start Menu, Desktop, Application Data e Local Settings) che definiscono lo specifico ambiente che il sistema carica quando l'utente si autentica.