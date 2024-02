Classifica Coppa del Mondo sci di fondo 2023-2024 | Amundsen sempre in testa | Federico Pellegrino decimo

(Di domenica 18 febbraio 2024)DELSCI DIHarald Oestberg NOR 2073 2 KLAEBO Johannes Hoesflot NOR 1743 3 VALNES Erik NOR 1663 4 GOLBERG Paal NOR 1564 5 MOCH Friedrich GER 1078 6 VERMEULEN Mika AUT 1032 7 NYENGET Martin Loewstroem NOR 989 8 HALFVAON Calle SWE 967 9 LAPALUS Hugo FRA 96110ITA 88128 BARP Elia ITA 633 43 DAPRA’ Simone ITA 357 51 GRAZ Davide ITA 296 63 HELLWEGER Michael ITA 222 70 VENTURA Paolo ITA 176 84 DE FABIANI Francesco ITA 112 91 SALVADORI Giandomenico ITA 91 114 BERNARDI Riccardo ITA 50 117 MOCELLINI Simone ITA 48 128 NOECKLER Dietmar ITA 34 146 CAROLLO Martino ITA 18 160 ABRAM Mikael ITA 11 178 CHIOCCHETTI Alessandro ITA 2SPRINT 1 KLAEBO Johannes Hoesflot NOR 869 2 VALNES Erik NOR 774 3 ...

Questa pagina riporta la classifica dei giocatori che hanno segnato almeno 20 gol nella UEFA Champions League (già Coppa dei Campioni d'Europa).

Venier e la stagione perfetta condita dal primo centro in super-g. Gut-Behrami: "Oggi ho interpretato male la pista": Tanto azzurro sul podio della gara di chiusura a Crans-Montana, alle spalle dell'austriaca che si ripete dopo la discesa a Cortina ed è un fattore in questo inverno, ...

SOTTIL, Raggiunta quota 100 presenze in maglia viola: Nella Fiorentina l'attaccante ha collezionato 76 presenze in serie A, 11 in Coppa Italia, 12 in Conference League e 1 in Supercoppa.

Sinner come Hewitt: vince il primo torneo dopo il primo Slam: Come primo torneo dopo l'Australian open, infatti, ha scelto l'Atp 500 di Rotterdam, un classico del calendario invernale ... è tornato in campo per la sfida di Coppa Davis Spagna-Canada perdendo ...