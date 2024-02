Cineforum Acit alla Mediateca

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 18 febbraio 2024) Riparte ildi, tradizionale appuntamento dell’Associazione italo-tedesca, in programma da martedìregionale ligure. Il seminario di lettura filmica è a cura di Giordano Giannini ed è intitolato ‘Il fascino del melodramma. Il cinema di Curts (Kurt) Bernhardt’. "Prima di essere ‘Curtis’, Bernhardt fu Kurt – spiega Giannini –. Non un’americanizzazione, un semplice cambio di nome, bensì il bisogno di lasciarsi alle spalle un altro uomo, una patria non più ospitale augurandosi di trovarne una seconda. Nato nel 1899, il regista fuggì come i suoi colleghi Fritz Lang e Douglas Sirk dai soprusi del nazismo ma, rispetto a loro, rischia oggigiorno di cadere nell’oblio. Guidati dlettura di ‘Hollywood, Europa’ di Alessandro Roffeni, cercheremo di rendergli il giusto tributo di ...