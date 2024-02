Cina | film commedia dominano botteghino record della Festa di primavera

(Di domenica 18 febbraio 2024) Pechino, 18 feb – (Xinhua) – I ricavi delcinese durante la vacanza di otto giornidifino a ieri hanno superato 8 miliardi di yuan (circa 1,13 miliardi di dollari), con inazionali che hanno rappresentato oltre il 97% degli incassi totali. Secondo i dati dei tracker delMaoyan e Beacon, “YOLO”, diretto dalla comica Jia Ling, nota per il suod’esordio “Hi, Mom”, ha guidato la classifica degli incassi durante la vacanza con un ricavato di 2,72 miliardi di yuan, rappresentando piu’ di un terzo degli incassi totali. “Pegasus 2”, il sequel di undi corse di successo del 2019 dello sceneggiatore-regista Han Han, si e’ classificato al secondo posto con 2,40 miliardi ...

Si starebbe per sbloccare il film dedicato ai Masters of the Universe presso gli Amazon MGM Studios : si fa il nome di Travis Knight , tra Bumblebee e ... (comingsoon)

Alba Rohrwacher è una presenza luminosa che non ha paura di entrare nel buio, se il ruolo lo richiede. Ha una vibrazione tutta sua, che la rende una ... (iodonna)

La cocina : la recensione del film di Alfonso Ruizpalacios in concorso al Festival Berlino 2024 La cocina : la recensione del film di Alfonso ... (comingsoon)

L'ottimismo irrealistico dei narcisisti: ... divenne avvocato, artista, lobbista e manager di società private con intrallazzi in Ucraina e Cina;... Ne seguirono un mito e un film che continuano ad inspirare la destra israeliana nella rancorosa ...

City Hunter The Movie: Angel Dust: buoni 35 anni, Ryo e Kaori!: Tra il 1990 e il 1999 ci sono stati cinque speciali / OAV , anche se forse l'exploit più incredibile del personaggio rimane City Hunter - Il film (1993), realizzato dalla Golden Harvest in Cina , ...

MIRABILE DICTU CATHOLIC FILM FESTIVAL 15 - I vincitori: Premio Miglior Film " La Sirvienta " di Pablo Moreno (Spagna) Premio Miglior Regista (ex - aequo) Eddie McClintock ...(Francia) Premio Capax Dei Foundation " New Creation in Love " di Huayu Yang (Cina).