Cina | 99 | 46 mln di viaggi ferroviari durante vacanza Festa di primavera

(Di domenica 18 febbraio 2024) Pechino, 18 feb – (Xinhua) – Le ferrovie cinesi hanno registrato 99,46 milioni dipasseggeriladelladiappena conclusa, che quest’anno e’ durata dal 10 al 17 febbraio, come mostrato dai dati piu’ recenti. Ieri, l’ultimo giorno delladi otto giorni, sono stati registrati quasi 16,07 milioni di, secondo i dati di China State Railway Group Co., Ltd. (China Railway), l’operatoreo nazionale. Secondo l’azienda, le ferrovie nazionali continueranno ad essere affollate per qualche tempo anche dopo la fine della, poiche’ gli studenti e i lavoratori migranti continuano ad aumentare iin treno. La societa’ prevede che le ...