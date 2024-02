Ciclismo Le due ruote sono entrate nel vivo Baroncini 31° in Portogallo

(Di domenica 18 febbraio 2024) Con la metà del mese di febbraio tutto è entrato nel. Ilè in totale fermento e già si è corso molto nei luoghi più caldi del globo, dagli Emirati all’Australia o nel tepore del Sud della Spagna dove le squadre più forti hanno svolto buona parte della preparazione. Il ciclista più importante del territorio è naturalmente il massese Filippoche corre il team World Tour (la serie A del), UAE Team Emirates, premiato miglior team ciclistico al mondo nel 2023. Già campione del Mondo Under23, in questi giorni sta gareggiando innella Volta a Algarve che termina oggi e si è piazzato 31º nella cronometro di ieri. Sarà una delle sole 32 italiane che corrono in team femminili con licenza World Tour, la ravennate Sofia Collinelli con la maglia della svizzera Roland. Per ...

Terza giornata degli Europei di Ciclismo su pista ad Apeldoorn, in Olanda, che non si apre con i migliori auspici della vigilia. dopo le prime due ... (oasport)

Si chiudono con due medaglie gli Europei di Ciclismo su pista per la Nazionale italiana in quel di Apeldoorn. Due bronzi nell’ultima giornata per i ... (oasport)

I campionati del mondo di ciclismo su strada (ufficialmente UCI Road World Championships) sono uno dei campionati del mondo di ciclismo. Assegnano il titolo di campione del mondo nelle diverse categorie del ciclismo su strada, nelle specialità della corsa in linea, della cronometro individuale e della staffetta mista a squadre. Sono gestiti dall'Unione Ciclistica Internazionale (UCI) e si svolgono con cadenza annuale dal 1921.

Ciclismo, Primo Rogli: 'Alla Vuelta ho capito che avevo bisogno di un ambiente diverso': Anche quest'anno, come da sua abitudine, Primo Rogli sarà uno degli ultimi big del ciclismo professionistico ad entrare in azione. Il fuoriclasse sloveno è particolarmente atteso in ...negli ultimi due ...

Vietato criticare il capo della Federciclismo: giornalista (tesserato Fci) squalificato per 20 anni. Il motivo Nello sport esiste ancora il ...: ...di ciclismo, tesserato per la Federazione in quanto dirigente di una piccola associazione sportiva di famiglia in Veneto. È anche giornalista pubblicista, titolare di un blog specializzato sulle due ...

Rai Sport HD - Sci Alpino, Pallavolo Coppa Italia Femminile, Pallanuoto - Sabato 17 Febbraio 2024: ... per proseguire con le classiche autunnali di ciclismo, continuando con la assoluta 'prima volta' ... A 90° Minuto si torna alla conduzione in coppia, unita a due commentatori. I contenuti sono dettati ...