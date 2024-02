Ciclismo | la Tripetetolo Gruppo E-Car Center di Lastra Signa pronta al debutto

Il Giro delle due Province-Marciana di Cascina è una corsa in linea maschile di ciclismo su strada che si svolge in Toscana, nei dintorni di Marciana, attraversando le province di Pisa e Lucca (da cui il nome della corsa). È riservata alle categorie Elite e Under-23, ed è classificata come gara UCI 1.12 (gara nazionale).