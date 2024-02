Christian Sodano | spuntano le chat dell’orrore | “Farò una strage | servirà l’esercito per fermarmi”

Nelle chat tra Desyrée Amato e Christian Sodano ci sono minacce alla ex e alla sua famiglia. Gli inquirenti vagliano l'ipotesi della ... (fanpage)

Maurizio Costanzo (Roma, 28 agosto 1938 – Roma, 24 febbraio 2023) è stato un giornalista, conduttore televisivo, conduttore radiofonico, accademico, scrittore, sceneggiatore e paroliere italiano. Volto tra i più noti della televisione italiana è considerato un vero innovatore in tale contesto come iniziatore del genere del talk show.

Omicidio Cisterna, killer in chat 'farò strage,servirà esercito': Una serie di minacce e accuse. Messaggi violenti con cui annuncia di "volere fare una strage". E' quanto scriveva Christian Sodano, il finanziere di 27 anni autore della strage di Cisterna di Latina, alla sua ex fidanzata Desyrée Amato.

Dopo il femminicidio Christian Sodano voleva farsi uccidere dalla ex: "Desy ora sparami": Emergono ulteriori particolari sul pomeriggio di sangue del 13 febbraio scorso a Cisterna di Latina, quando nella villetta su via Monti Lepini della famiglia Amato il finanziere Christian Sodano ha ...

"Voleva fuggire". Sodano poteva consegnarsi al posto di blocco , ma proseguì: "C'è il pericolo concreto che possa fuggire" . Lo scrive il gip di Latina Giuseppe Cario nell'ordinanza di custodia cautelare in carcere per Christian Sodano , il finanziere 27enne che ha ammesso di aver ucciso la madre e la sorella della fidanzata martedì scorso a Cisterna. E il motivo per il quale il giudice scrive questa frase ha del ...