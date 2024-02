Chi sono le eminenze grigie che influenzano il potere

Leggi tutta la notizia su nicolaporro

(Di domenica 18 febbraio 2024) In politica è più importante essere potenti o influenti? È questa la domanda di fondo di. Uomini all’ombra del, appena pubblicato da LiberiLibri, scritto da Lorenzo Castellani, saggista e docente universitario di storia delle istituzioni politiche. Come nel suo precedente saggio L’ingranaggio del(LiberiLibri 2020), Castellani inillustra una tesi semplice ma efficace: democrazia e decisione, rappresentanza enon coincidono. Nella politica esistono suggeritori intelligenti, vicini ai leader, leappunto, che nessuno ha votato o sostenuto a livello popolare ma checapaci di esercitare una enorme influenza su ciò che viene deciso per il popolo. È la ...