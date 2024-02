Chi erano gli operai morti nel crollo a Firenze | “In trasferta tutte le settimane | inviavano i loro soldi in Africa

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 18 febbraio 2024), 18 febbraio 2024 – “Mio zio era una brava persona, lavorava duramente per mandare a sua moglie e ai due figli in Marocco inecessari per vivere". Ayoub ha la voce tremante, lo sguardo fisso sulla strada mentre è in viaggio da Perugia verso l’ospedale Careggi di. Nel sedile accanto, in lacrime, la madre, sorella di Taoufik Haidar (43 anni), una delle quattro vittime accertate della tragedia sul lavoro che si è consumata venerdì mattina a. "Non so come descrivere questo dolore – spiega il ragazzo –. Ci sentivamo spesso al telefono, si lamentava che il datore di lavoro era in ritardo con i pagamenti e ci raccontava i dettagli della vita dei suoi figli in Marocco. È una tragedia". Figli, mariti e padrianche gli altri treedili ...