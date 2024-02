Chi è Raimondo Todaro? Età | moglie e Instagram

Graduatorie ATA terza fascia - Raimondo (Uil Scuola Rua) : “Bando subito. Consentire inserimento con riserva a chi è senza certificazione informatica”

Uil Scuola Rua, che in tempi non sospetti chiese al Ministero un incontro per avere chiarimenti sul conseguimento della certificazione ... (orizzontescuola)