Chi è peggio tra i vecchi comunisti e la woke Schlein

(Di domenica 18 febbraio 2024) Vorrei consigliare la lettura di due libri. Il primo è di Giovanni Sallusti, Mi mancano i, pubblicato da LiberiLibri. Il secondo, che forse già conoscete, è un mio libro L’anti Marx pubblicato da Rubettino. Si tratta di due libri che sono tra loro apparentemente in contrasto. Giovanni Sallusti ritiene che Karl Marx sia un figlio legittimo dell’Occidente e che lui stesso sia un super occidentale, dal momento che la sua idea scientifica, secondo Marx, del comunismo è concepita come il compimento della stessa storia dell’Occidente. La nuova sinistra invece, la sinistra, la cui principale rappresentante è la segretaria politica del Pd, vede nell’Occidente e nell’uomo bianco i suoi principali nemici. Non solo, tanto Karl Marx era politico quanto la nuova sinistra è antipolitica, tanto i...

I prezzi hanno rallentato meno delle attese. Wall Street in ribasso. Spread in area 155 punti. L’euro sfiora i minimi da novembre. Petrolio in rialzo (ilsole24ore)

Sono ore di riflessione in casa Napoli . Dopo l’ultimo deludente risultato in campionato (1-1 in casa contro il Genoa), Aurelio De Laurentiis – ... (tpi)

Lui è peggio di me è un film italiano del 1985 diretto da Enrico Oldoini.

Nicola Porro

Il Foglio

Roberta Di Padua: «Quando Alessandro stava con Ida Platano sono sempre stata al mio posto. Ora però ci amiamo»: È tornato di nuovo a Verissimo Alessandro Vicinanza, uno dei protagonisti di "Uomini e Donne". Ad accompagnarlo, questa volta, la nuova fidanzata Roberta Di Padua, alla sua ...

CHI E’ LUCIO PRESTA, MARITO PAOLA PEREGO/ “Il nostro amore non è speciale, ma non riusciamo a stare lontani”: Paola Perego - ospite oggi, domenica 18 febbraio a Verissimo - ha raccontato il suo grande amore per Lucio Presta: insieme da 26 anni.

Napoli, Mazzarri fa peggio di Garcia: De Laurentiis medita l’esonero. Ecco chi potrebbe arrivare: Sono ore di riflessione in casa Napoli. Dopo l’ultimo deludente risultato in campionato (1-1 in casa contro il Genoa), Aurelio De Laurentiis – secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport – starebbe ...