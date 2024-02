Chi è Lil Jolie di Amici 23? Età | vero nome e Instagram

Lil Peep, pseudonimo di Gustav Elijah Åhr (Allentown, 1º novembre 1996 – Tucson, 15 novembre 2017), è stato un rapper e cantautore statunitense. È noto per essere considerato il pioniere del genere post-emo revival basato su musica hip hop e rock. Gus ha iniziato a pubblicare musica sulla piattaforma online SoundCloud nel 2014 usando lo pseudonimo "Trap Goose" sostituendolo poco dopo con l'attuale "Lil Peep", poiché sua madre lo chiamava "Peep" sin da quando era bambino. Presto è diventato popolare su SoundCloud raggiungendo una notorietà underground ed entrando a far parte del gruppo Schemaposse insieme a JGRXXN e Ghostemane. In seguito ha conosciuto il rapper Lil Tracy, con cui ha pubblicato brani come White Wine, Awful Things, I Crash, U Crash, WitchBlades e altri, entrando a far parte del gruppo GothBoiClique. Dopo la pubblicazione del terzo mixtape Live Forever nel 2015, Peep ha raggiunto una svolta per la sua carriera musicale e sei mesi più tardi, il 10 giugno 2016, ha pubblicato Crybaby uno dei simboli più importanti dell'artista, che si fece tatuare sulla fronte ribadendo più volte il significato che questo avesse per lui. La stessa estate ha pubblicato l'EP Castles, contenente White Wine. Il 26 settembre 2016, Peep ha pubblicato l'ultimo mixtape intitolato Hellboy, formato da 16 tracce. Con il mixtape, il rapper ha raggiunto la popolarità, entrando nella scena mainstream.