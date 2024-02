Chi è Jannik Sinner | vita privata e carriera | del nuovo numero 3 al mondo

Leggi tutta la notizia su urbanpost

(Di domenica 18 febbraio 2024)è entrato nella storia, o se preferite nella leggenda. Con la vittoria di Rotterdam, nella semifinale dell’ATP 500 contro l’idolo di casa Tallon Griekspoor, da ieri 17 febbraio 2024 è ufficialmente il3 alnella classifica Atp del tennis internazionale. Mai nessun italiano come lui: solo Adriano Panatta era salito molto in alto, ma non quanto lui, fermandosi in quarta posizione. Oraè terzo, ma in futuro potrebbe può diventare il1 alLeggi anche: Chi è Maria Braccini, la fidanzata di(quella vera) Foto:posa con la Coppa Davis vinta nel 2023, ilvolto dello sport ...