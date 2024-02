Chi è Elena D’Amario | la fidanzata di Massimiliano Caiazzo ballerina di Amici?

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di domenica 18 febbraio 2024) Per i due ormai è coppia fissa:, entrambi personaggi del mondo dello spettacolo, hanno una relazione consolidata da tempo. Lei è unafamosa in tutto il mondo, che ha anche scritto un libro. Chi è? Credits: Oggiè nata in Abruzzo nel 1990. Già a 18 anni partecipa al programma “Il Ballo delle debuttanti” con Rita dalla Chiesa. Ma la sua carriera comeprende il volo con. Infatti, laabruzzese è nota al pubblico per aver vinto una prestigiosa borsa di studio per la famosissima “Parsons Dance”, dove, viene subito notata dal coreografo David Parsons, che le offre un contratto da prima ...