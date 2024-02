“Chi crede nella libertà deve ricordare e pronunciare il suo nome” | l’omaggio degli U2 ad Aleksei Navalny – VIDEO

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 18 febbraio 2024) “La prossima settimana saranno due anni dall’invasione di Putin in Ucraina. Per queste personenon è solo una parola in una canzone, è la parola più importante al mondo, così importante che gli ucraini stanno combattendo e morendo per essa. Così importante che Alexeiha scelto di rinunciare alla sua. Pare che Putin non dirà mai il suo, allora stasera come persone che che credonodobbiamo dire il suo. Non solo ricordarlo, ma dirlo”. Così Bono Vox, leaderU2, ha voluto omaggiare il leader russo dell’opposizione morto venerdì nel carcere in Siberia dove era rinchiuso dal 2021. In un momento del suo concerto alla Sphere di Las Vegas riportato sull’account X del gruppo con la disdascalia ‘Il canto del pubblico di stasera… Alexei ...