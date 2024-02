Che tempo che fa | ospiti e anticipazioni 18 febbraio 2024

Leggi tutta la notizia su ascoltitv

(Di domenica 18 febbraio 2024) Stasera, domenica 18, tornerà con una nuova puntata il talk CheChe Fa – da questa stagione in onda su NOVE – con un nuovo episodio così suddiviso: a partire dalle 19.30 con l’Anteprima dedicata all’attualità e all’informazione culturale, poi con il programma vero e proprio alle 20.00 circa. Chiuderà l’appuntamento il Tavolo, a partire dalle 22.30, dove gliinterverranno per conversazioni informali, gag comiche e improvvisazioni. Eccezionalmente però stasera l’inizio è previsto per le ore 20:00, anziché le classiche 19:30, per lasciare spazio alla Final Eight di basket. Il cast fisso del programma ruota sempre intorno al conduttore Fabio Fazio e ai suoi fidi collaboratori, Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbåck. Cheche fa:di stasera, 18 ...