Che tempo che fa | anticipazioni e ospiti della puntata di oggi | 18 febbraio 2024

Non è facile vivere autenticamente in un mondo che ci riconosce solo nello spettacolo di noi stessi, al punto da confonderci su ciò che siamo e su ... (iodonna)

Il tempo è la percezione e rappresentazione della modalità di successione degli eventi, per cui essi avvengono prima, dopo o durante altri eventi. Da un punto di vista scientifico è una grandezza fisica fondamentale.

Nuoto: Mondiali. Nei 50 rana donne Pilato di bronzo: Sulla mancata finale nei 100 rana "non ho da dire tanto, ci sono stati dei riscontri diversi da quello che faccio in allenamento, adesso ci sarà tempo per capire cosa aggiustare". - foto Image - . gm/...

Empoli - Fiorentina, continua l'effetto - Nicola: Il risultato di 1 - 1 lascia, invece, l'amaro in bocca alla Viola che nel primo tempo era passata in vantaggio rischiando, poi, davvero poco. Primo tempo dai due volti. Noioso e con nessun pericolo ...

Empoli - Fiorentina 1 - 1: Niang risponde a Beltran, il derby finisce in parità: Poi la risposta, nel secondo tempo, da parte degli azzurri: Zurkowski che manda in campo aperto Cancellieri e Faraoni che lo stende in area. Dal dischetto Niang non sbaglia ed è pari. La ...